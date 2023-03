Solo&co Days Hôtel de Bordeaux Métropole, 6 avril 2023, Bordeaux.

Solo&co Days Jeudi 6 avril, 08h30 Hôtel de Bordeaux Métropole Gratuit : entrée libre sur inscription préalable

Les Solo&co Days : le rendez-vous annuel unique en France dédié aux indépendants !

Imaginés et créés par trois entrepreneuses indépendantes, le forum des Solo&co Days rassemble les freelances, auto-entrepreneurs et autres travailleurs indépendants de tout secteur, et tous les porteurs d’idée et de projet (étudiants et anciens salariés) qui vont créer leur activité. Avec une promesse : rencontrer les bonnes personnes.

Les experts pour être conseillé et trouver de l’info fiable (financement, juridique, gestion-comptabilité, prévoyance, commercial, communication, numérique, coaching…). Et d’autres indépendants pour réseauter, se développer et partager leur questionnement.

Au programme : rendez-vous individuels, ateliers, conférences, rencontres avec les experts sur leur espace, témoignages de parcours inspirants… Les Solo&co Days ou comment faire le plein de conseils, d’infos, de rencontres et d’énergie le temps d’une journée ! Rendez-vous le 6 avril 2023 à Bordeaux (Hôtel de Bordeaux Métropole à Bordeaux). Et c’est gratuit !

Hôtel de Bordeaux Métropole Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux cedex Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T08:30:00+02:00 – 2023-04-06T18:00:00+02:00

freelance entreprendre

