Be a boss Nouvelle-Aquitaine | Le forum des femmes entrepreneures handicap moteur mi Hôtel de Bordeaux Métropole Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux cedex Mériadeck Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le Be a boss Tour repart pour une nouvelle tournée en 2023, et sera présent dans 10 régions : · Occitanie (16 février 2023)

· Nouvelle-Aquitaine (16 mars 2023)

· Pays de la Loire (06 avril 2023)

· Auvergne-Rhône-Alpes (25 mai 2023)

· Ile-de-France (01 juin 2023)

· Sud (15 juin 2023)

· Centre-Val de Loire (23 juin 2023)

· Antilles-Guyane (29 juin 2023) · Grand-Est (06 septembre 2023)

· Hauts-de-France (07 septembre 2023) · Finale (21 septembre 2023) Comme chaque année, cet événement réservé aux femmes, porteuses de projet ou jeunes entrepreneures, mettra en avant les futures pépites à travers son concours national. Les candidatures sont gratuites et se font directement en ligne sur le site Be a boss. Elles seront closes 3 semaines avant chaque étape. Un jury local composé d’une trentaine d’acteurs de l’écosystème entrepreneurial (écoles, incubateurs, accélérateurs, entrepreneur.e.s, réseaux d’entrepreneur.e.s, French Tech, Bpifrance…) sélectionnera 7 dossiers par étape qui auront la chance de venir présenter leur projet/société lors de l’événement. A l’issue des pitchs, le jury retiendra 2 finalistes sur chacune des régions. Toutes les finalistes se retrouveront le 21 septembre 2023 à Paris pour une journée de clôture au cours de laquelle, à l’issue d’un ultime pitch, elles tenteront de faire partie des 3 lauréates des Be a boss Awards 2023. Ces 3 lauréates bénéficieront chacune de la dotation suivante :

· 30 000 € en média proposés par NetMedia Group et Reworld Media

· Un accompagnement prémium proposé par Bpifrance Alors n’attendez plus ! Postulez en région Nouvelle-Aquitaine ou inscrivez-vous pour participer en tant que participant.

