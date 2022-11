Cartographie métropolitaine Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Cartographie métropolitaine Hôtel de Bordeaux Métropole, 15 décembre 2022, Bordeaux. Cartographie métropolitaine Jeudi 15 décembre, 19h00 Hôtel de Bordeaux Métropole

Entrée libre – Etablissement soumis à un contrôle d’accès

Exposition collective des 19 nouvelles œuvres de la collection les arts au mur artothèque créées par des artistes du territoire et acquises dans le cadre du Plan de soutien de Bordeaux Métropole Hôtel de Bordeaux Métropole Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux cedex Mériadeck Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine Cartographie métropolitaine est un projet imaginé par les arts au mur artothèque pour le Plan de soutien à l’économie de proximité de Bordeaux Métropole Les œuvres de 19 artistes lié.e.s au territoire métropolitain, relevant de media variés et abordant des thématiques représentatives de notre temps (enjeux sociétaux, écriture, fiction, corps et espace, dimension urbaine) ont fait l’objet d’une sélection pour intégrer la collection de l’artothèque. Elles ont vocation à être diffusées largement, comme autant de témoignages de la création contemporaine née au sortir d’une crise sanitaire sans précédent, après une profonde remise en cause de la filière des arts visuels et au moment où les possibles se redessinent. Ces 19 nouvelles acquisitions ont été exposées séparément d’octobre à novembre dans 19 lieux emblématiques des actions de l’association les arts aux mur artothèque. En guise de finissage et pour célébrer leur arrivée dans la collection, elles sont réunies à l’Hôtel de Bordeaux Métropole sous forme d’exposition collective. Avec les artistes Emmanuel Aragon, Hugo Baranger, Camille Beauplan, Johann Bernard, Julie Chaffort, Elize Charcosset, Alexandre Clanis, Priscille Claude, Clément Collet-Billon, Coline Gaulot, Véronique Lamare, Charlotte L’Harmeroult, Claire Malrieux, Johann Milh, Duda Moraes, Sophie Mouron, Muriel Rodolosse, Sébastien Thébault-Belarra, Pierre Touron. Commissariat Anne Peltriaux & Corinne Veyssière, Co-directrices artistiques les arts au mur artothèque. Finissage le jeudi 15 décembre à 19h.

Le finissage joue les prolongations : exposition visible jusqu’au 21 décembre de 8h15 à 17h sauf les week-ends. (Etablissement soumis à un contrôle d’accès). Hôtel de Bordeaux Métropole

Salon d’honneur

Esplanade Charles-de-Gaulle, 33000 BORDEAUX

Accès piéton depuis l’esplanade Charles de Gaulle (niveau 0) ou depuis la rue Jean Fleuret (niveau -2)

Tramway ligne A station « Mériadeck »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T19:00:00+01:00

2022-12-15T21:00:00+01:00 L’atelier de de l’artiste Coline Gaulot / les arts au mur artothèque

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Hôtel de Bordeaux Métropole Adresse Esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux cedex Mériadeck Ville Bordeaux lieuville Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Departement Gironde

Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Cartographie métropolitaine Hôtel de Bordeaux Métropole 2022-12-15 was last modified: by Cartographie métropolitaine Hôtel de Bordeaux Métropole Hôtel de Bordeaux Métropole 15 décembre 2022 bordeaux Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux

Bordeaux Gironde