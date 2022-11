Concertation sur le projet de télécabines Jeudi 1 décembre, 18h00 Hôtel de Bordeaux Métropole

Réunion publique de concertation sur le projet de transport par câble de type télécabines pour relier la rive droite et la rive gauche de la métropole. handicap moteur mi

Une concertation sur le projet de télécabines est ouverte du 28 novembre 2022 au 13 février 2023. Destinées à mieux relier les 2 rives et faciliter les déplacements, les télécabines constitueront une solution de transport quotidienne, pratique et rapide à l’horizon 2028, dans un secteur en pleine expansion (23000 habitants et 13 000 emplois en 2023 ; 29 900 habitants et 16 000 emplois en 2030). La première réunion publique se tiendra dans le hall de l’hôtel de Bordeaux Métropole. Cette réunion sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube la chaîne YouTube de Bordeaux Métropole Plus d’informations sur le projet.

