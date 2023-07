Visite commentée de l’Hôtel de Beauvais Hôtel de Beauvais – Cour administrative d’appel de Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite commentée de l’Hôtel de Beauvais 16 et 17 septembre Hôtel de Beauvais – Cour administrative d’appel de Paris

L’emblématique et magnifique Hôtel de Beauvais a été construit à partir de 1654 par Antoine Le Pautre (1621-1679), premier architecte du Roi, à l’emplacement de l’ancienne maison de ville de l’Abbaye de Chaâlis, dont subsiste notamment une remarquable salle gothique du XIIIe siècle. Catherine de Beauvais, dite Cateau la Borgnesse, première femme de chambre de la reine Anne d’Autriche, fut choisie par celle-ci, selon les mœurs de l’époque, pour « déniaiser » le jeune Louis XIV. En récompense de ce service rendu à la Couronne, elle obtint l’argent nécessaire pour se faire construire ce splendide hôtel en plein cœur du Marais. La configuration très irrégulière du terrain, qui est un polygone à dix-sept côtés, amena Antoine Le Pautre à concevoir un édifice d’une architecture puissamment originale, tout en trompe-l’œil et en fausses symétries, organisé autour d’une cour d’honneur semi-ovale d’une forme unique au monde. C’est à l’Hôtel de Beauvais, inauguré à cette occasion, que Louis XIV et Marie-Thérèse d’Autriche furent accueillis à Paris par la Reine mère, entourée de Mazarin et de toute la Cour, le jour de leur entrée solennelle dans la capitale au retour de leur mariage (26 août 1660). Parmi les titres de gloire de cet hôtel figure aussi celui d’avoir hébergé, à l’époque où il était occupé par l’Ambassade de Bavière, le jeune Mozart, alors âgé de 7 ans seulement mais déjà fort célèbre comme enfant prodige, lors du premier séjour de l’illustre compositeur à Paris, de novembre 1763 à avril 1764. C’est là que Mozart, qui y résida en famille, composa les premières œuvres éditées de son vivant. L’Hôtel de Beauvais, classé au tritre des monuments historiques, abrite, depuis sa complète restauration achevée en 2003, la Cour administrative d’appel de Paris.

Ouverture exceptionnelle

Hôtel de Beauvais – Cour administrative d’appel de Paris 68 rue François-Miron 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France 01 58 28 90 00 http://paris.cour-administrative-appel.fr L’emblématique et magnifique Hôtel de Beauvais a été construit à partir de 1654 par Antoine Le Pautre (1621-1679), premier architecte du Roi, à l’emplacement de l’ancienne maison de ville de l’Abbaye de Chaâlis, dont subsiste notamment une remarquable salle gothique du XIIIe siècle. Catherine de Beauvais, dite Cateau la Borgnesse, première femme de chambre de la reine Anne d’Autriche, fut choisie par celle-ci, selon les mœurs de l’époque, pour « déniaiser » le jeune Louis XIV. En récompense de ce service rendu à la Couronne, elle obtint l’argent nécessaire pour se faire construire ce splendide hôtel en plein cœur du Marais. La configuration très irrégulière du terrain, qui est un polygone à dix-sept côtés, amena Antoine Le Pautre à concevoir un édifice d’une architecture puissamment originale, tout en trompe-l’œil et en fausses symétries, organisé autour d’une cour d’honneur semi-ovale d’une forme unique au monde. C’est à l’Hôtel de Beauvais, inauguré à cette occasion, que Louis XIV et Marie-Thérèse d’Autriche furent accueillis à Paris par la Reine mère, entourée de Mazarin et de toute la Cour, le jour de leur entrée solennelle dans la capitale au retour de leur mariage (26 août 1660). Parmi les titres de gloire de cet hôtel figure aussi celui d’avoir hébergé, à l’époque où il était occupé par l’Ambassade de Bavière, le jeune Mozart, alors âgé de 7 ans seulement mais déjà fort célèbre comme enfant prodige, lors du premier séjour de l’illustre compositeur à Paris, de novembre 1763 à avril 1764. C’est là que Mozart, qui y résida en famille, composa les premières œuvres éditées de son vivant. L’Hôtel de Beauvais, classé Monument historique, abrite, depuis sa complète restauration achevée en 2003, la Cour administrative d’appel de Paris. Métro Saint-Paul (ligne 1), Métro Pont-Marie (ligne7)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Association Paris Historique