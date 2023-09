Cet évènement est passé Visite guidée du rectorat de Bordeaux Hôtel de Basquiat Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Visite guidée du rectorat de Bordeaux Hôtel de Basquiat Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux. Visite guidée du rectorat de Bordeaux Samedi 16 septembre, 09h30, 14h00 Hôtel de Basquiat Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 12 personnes par groupe. Durée : 30 min. Départ de la dernière visite à 16h. À l’occasion de la 40e édition des Journées européennes du patrimoine, le rectorat de Bordeaux ouvrira ses portes aux visiteurs, pour leur faire découvrir l’hôtel de Basquiat et son histoire ! Les visites guidées comprennent les salons et le jardin. Hôtel de Basquiat 29 cours d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ac-bordeaux.fr/jep2023 »}] L’hôtel du XVIIIe siècle, édifié pour Joseph Basquiat de Mugriet, conseiller au parlement de Bordeaux, est un très bel exemple de l’hôtel entre cour et jardin. C’est aujourd’hui la résidence du recteur de l’Académie de Bordeaux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

