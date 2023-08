Levez les yeux : « Découverte de l’hôtel de Basquiat » Hôtel de Basquiat Bordeaux, 15 septembre 2023, Bordeaux.

Levez les yeux : « Découverte de l’hôtel de Basquiat » Vendredi 15 septembre, 09h30 Hôtel de Basquiat Gratuit. Sur inscription. Classes sélectionnées.

Lors de cette visite, les élèves découvriront l’hôtel de Basquiat avec une médiation orientée sur l’éducation au sport avec l’évocation de Montaigne, devant la grande tapisserie et des philosophes des Lumières (Voltaire, Montesquieu). Ils évoqueront les sports pratiqués au XVIIIe siècle, tel le jeu de paume. Cette visite s’achèvera par un initiation à des sports de raquette et à des jeux ludiques (quizz, etc).

Hôtel de Basquiat 29 cours d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ac-bordeaux.fr/jep2023 »}] L’hôtel du XVIIIe siècle, édifié pour Joseph Basquiat de Mugriet, conseiller au parlement de Bordeaux, est un très bel exemple de l’hôtel entre cour et jardin. C’est aujourd’hui la résidence du recteur de l’Académie de Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

@ Académie de Bordeaux