« Les Ombres », une mini-tournée de concert dans des hôtels particuliers Hôtel de Baschy du Cayla Montpellier, 17 septembre 2023, Montpellier.

Deux musiciens de l’ensemble des Ombres reviennent aux fondamentaux avec ce programme qui invite dans la ronde leurs compositeurs de cœur. François Couperin en éclaireur convie la dynastie Bach, père et fils, le poète Purcell, le coloriste Rameau et le génie de l’opéra, Mozart, dans un florilège de transcriptions inédites.

Retrouvez les autres concerts du groupe durant le week-end à l’hôtel d’Aurès, à l’hôtel de Cambacérès et à l’hôtel de Lunas !

Hôtel de Baschy du Cayla 1 rue embouque d’or, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Comédie Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-ombres-a-lhotel-baschy-du-cayla »}] Des logements successifs reconstruits au fil des siècles, subsiste le bâtiment donnant sur la rue de la Monnaie, datant de 1636. François Baschy, marquis du Cayla, modifie et décore finement l’ensemble à partir de 1755. Le plan et la façade s’adaptent alors au tracé courbe de l’étroite rue. Devenue propriétaire au moment des grands travaux urbains du XIXe siècle, la Ville y accueille aujourd’hui le Relais des enfants, qui anime des activités hors du temps scolaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

