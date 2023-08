« Les rois de la lutte » un spectacle sportif à l’hôtel Hôtel de Baschy du Cayla Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier.

« Les rois de la lutte » un spectacle sportif à l’hôtel Samedi 16 septembre, 14h00, 16h00 Hôtel de Baschy du Cayla Gratuit. Sur inscription.

La compagnie Le Cœur à Barbe développe depuis sa création, en 2016, un théâtre proche des gens. Un théâtre baroque, à l’humour non négociable, qui s’invente à partir de différents arts vivants et notamment la lutte (discipline olympique depuis 1904) dans cette pièce de théâtre où deux commentateurs sportifs animent un combat à la radio.

Hôtel de Baschy du Cayla 1 rue embouque d'or, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Comédie Hérault Occitanie

Des logements successifs reconstruits au fil des siècles, subsiste le bâtiment donnant sur la rue de la Monnaie, datant de 1636. François Baschy, marquis du Cayla, modifie et décore finement l'ensemble à partir de 1755. Le plan et la façade s'adaptent alors au tracé courbe de l'étroite rue. Devenue propriétaire au moment des grands travaux urbains du XIXe siècle, la Ville y accueille aujourd'hui le Relais des enfants, qui anime des activités hors du temps scolaire.

©Le Cœur à Barbe