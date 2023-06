Vernissage | Il est mort le soleil Hôtel d’Aurès Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Vernissage | Il est mort le soleil Hôtel d’Aurès Montpellier, 30 juin 2023, Montpellier. Vernissage | Il est mort le soleil Vendredi 30 juin, 18h00 Hôtel d’Aurès Entrée libre et gratuite Avec Alessia Balbo, Alice Boyreau-Haouzi, Yassin De Hullessen, Xantia García-Luna Muñoz, Anouk Glorieux, Samuel Goueset, Elsa Jauffret, Cheyenne L’huillier, Asia Lapai, Romain Mautes, Oihana Ospital, Pauline Pagès, Paul Rousseau, Alix Salel, Julie Savoie, Yuri Sohn, Emeline Soldati. Curator invité : Yann Chevallier. Hôtel d’Aurès 14 rue Eugène Lisbonne Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

