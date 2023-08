Visite guidée de l’hôtel d’Armagnac Hôtel d’Armagnac Rabastens, 16 septembre 2023, Rabastens.

Visite guidée de l’hôtel d’Armagnac 16 et 17 septembre Hôtel d’Armagnac Gratuit. Entrée libre. Visites commentées les samedis et dimanches à 10h30, 14h30, 16h et 17h30.

Ouverture exceptionnelle d’un lieu méconnu des rabastinois.

Hôtel d’Armagnac 2 rue de Chastenet de Puységur, 81800 Rabastens Rabastens 81800 Tarn Occitanie 06 28 27 28 93 Hôtel particulier du XVIIe-XVIIIe siècle. Gare SNCF à 1km, parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Ghislain de La Serna