Visite commentée de l’Hôtel d’Anjou Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h30 Hôtel d’Anjou Sur inscription

Visite commentée de l’Hôtel historique d’Angers et découverte de la salle Odorico. Durée 1h.

Hôtel d’Anjou 1 boulevard du Maréchal Foch, 49000 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 21 12 11 https://www.hoteldanjou.fr/fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 23 50 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://angers-tourisme.com »}] Depuis 1857, l’Hôtel d’Anjou a su s’imposer dans le patrimoine Angevin par sa beauté et sa richesse architecturale. De notre salon « goût François 1er » à notre somptueuse salle en mosaïques réalisées par Isidore Odorico, notre établissement a traversé les époques en se renouvelant sans ne jamais perdre son âme. Osez franchir les portes de ce lieu emblématique d’Angers ! A 15 minutes de la gare SNCF et à proximité immédiate de l’arrêt de tramway FOCH MAISON BLEUE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

Ville d’Angers – Frédéric Chobard