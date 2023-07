Présentation d’un hôtel particulier du XVIe siècle Hôtel d’Alluyes Blois, 16 septembre 2023, Blois.

Dans le cadre de leur formation, des étudiants de BTS ont suivi un module d’enseignement sur la Renaissance à Blois et la préparation d’une présentation de monument.

Hôtel d’Alluyes 8 rue Saint-Honoré 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Hôtel particulier élevé pour Florimond Robertet entre 1500 et 1508.

Cour intérieure à galerie et médaillons, grande salle et cheminée du XVIe siècle.

Il présente un type précoce d’agencement et de décor influencé par la Renaissance italienne.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Service Ville d’art et d’histoire de Blois