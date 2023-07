Visite guidée de l’hôtel d’Aligre Hôtel d’Aligre – les jardins de Senneville Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Visites commentées par les propriétaires et visite du jardin en présence du jardinier.

Sam 16 et dim 17 : 10h, 10h30, 11h, 11h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30

Durée : 30 min

Nombre de places limité : 20 pers.

Réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/hotel-daligre Hôtel d'Aligre – les jardins de Senneville 30 rue Damiette, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

L'hôtel est partiellement inscrit au titre des monuments historiques lors de la protection de la façade et des toitures l'hôtel de Senneville en 1958.

