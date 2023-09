Ouverture exceptionnelle d’un hôtel particulier à Pézenas Hôtel d’Alfonce Pézenas Catégories d’Évènement: Hérault

Pézenas Ouverture exceptionnelle d’un hôtel particulier à Pézenas Hôtel d’Alfonce Pézenas, 16 septembre 2023, Pézenas. Ouverture exceptionnelle d’un hôtel particulier à Pézenas 16 et 17 septembre Hôtel d’Alfonce Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité à 40 personnes pour l’animation contée par P. Charleux. Découvrez cet hôtel particulier datant du XVIIe siècle où Molière a joué pour le prince de Conti en novembre 1655 et où Jules Aubert, fabricant de limonades installa son entreprise à partir de 1882. Des animations sont prévues pendant le week-end des Journées européennes du patrimoine : – L’hôtel d’Alfonce c’est aussi une histoire de limonades ! Découvrez l’histoire de la Limonaderie Maison Aubert présentée par Philippe Charleux, conteur-comédien, le samedi à 11h et le dimanche à 11h30 et 15h30. – Le samedi, de 15h à 19h, la Limonaderie Aubert propose des jeux en bois avec « Homo Ludens Associés ». Ces jeux sont à disposition dans la boutique Maison Aubert et les cours de l’hôtel d’Alfonce. Hôtel d’Alfonce 32 rue Conti, 34120 Pézenas Pézenas 34120 Hérault Occitanie 06 09 52 04 78 Il s’agit d’un hôtel particulier du XVIIe siècle où Molière a joué pour le prince de Conti en novembre 1655 et où Jules Aubert, fabricant de limonades installa son entreprise à partir de 1882. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

©Office de Tourisme Cap d'Agde Méditerranée

