PETIT TRAIN Hôtel d’Agglomération Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues PETIT TRAIN Hôtel d’Agglomération Martigues, 16 décembre 2023 13:00, Martigues. PETIT TRAIN 16 – 30 décembre Hôtel d’Agglomération GRATUIT PETIT TRAIN Au départ de l’hôtel d’agglomération

Retrouvez toutes les horaires du petit train en cliquant ici Hôtel d’Agglomération Rond point de l’hôtel de ville de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.martiguesbouge.fr/fin-dannee-les-fetes-sont-bientot-la »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:30:00+01:00

2023-12-30T14:00:00+01:00 – 2023-12-30T18:30:00+01:00 Petit train visite Détails Heure : 13:00 Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Code postal 13500 Lieu Hôtel d'Agglomération Adresse Rond point de l'hôtel de ville de Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Hôtel d'Agglomération Martigues Latitude 43.406003 Longitude 5.047767 latitude longitude 43.406003;5.047767

Hôtel d'Agglomération Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/