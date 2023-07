Journées européennes du patrimoine – Hôtel Cours de Thomazeau Hôtel Cours de Thomazeau Castillonnès, 16 septembre 2023, Castillonnès.

Castillonnès,Lot-et-Garonne

Pour les journées du patrimoine, l’Hôtel Cours de Thomazeau vous propose des visites accompagnées samedi et dimanche de 14h à 18h.

Une soirée jazz est également prévue le vendredi 15 septembre, et une soirée St Germain des Prés le dimanche 17 septembre..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Hôtel Cours de Thomazeau Rue du Petit Paris

Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For Heritage Days, the Hôtel Cours de Thomazeau is offering guided tours on Saturday and Sunday from 2pm to 6pm.

A jazz evening is also planned for Friday September 15, and a St Germain des Prés evening on Sunday September 17.

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, el Hôtel Cours de Thomazeau ofrece visitas guiadas el sábado y el domingo de 14:00 a 18:00 horas.

También habrá una velada de jazz el viernes 15 de septiembre y una velada St Germain des Prés el domingo 17 de septiembre.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes bietet Ihnen das Hotel Cours de Thomazeau am Samstag und Sonntag von 14.00 bis 18.00 Uhr begleitete Besichtigungen an.

Am Freitag, den 15. September, ist außerdem ein Jazzabend und am Sonntag, den 17. September, ein Abend in St Germain des Prés geplant.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Coeur de Bastides