En écho du spectacle « La Possession », François-Xavier Rouyer projette son film « Hôtel City » (2014-2021, durée variable) dans l’espace Videobox du jeudi 28 octobre au samedi 6 novembre 2021 en accès libre. Le film Ce projet audiovisuel nous plonge dans une fiction articulée comme un open movie dont la narration échappe aux schémas traditionnels. À la croisée du cinéma, de la mise en scène théâtrale et des arts visuels, l’installation vidéo propose un scénario éclaté proche de notre manière de visionner un film à l’ère du tout numérique. Visite commentée Une visite commentée sera organisée les jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021 à 18h30. Videobox Videobox est un espace permanent dédié à l’art vidéo, situé dans un vestiaire du Carreau du Temple. Expositions -> Art Contemporain Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

