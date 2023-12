L’ouverture à la citoyenneté jeunesse Hotel CIS PARIS Kellermann Paris Catégorie d’Évènement: Paris L’ouverture à la citoyenneté jeunesse Hotel CIS PARIS Kellermann Paris, 26 décembre 2023, Paris. L’ouverture à la citoyenneté jeunesse 26 – 30 décembre Hotel CIS PARIS Kellermann selon les coefficient familiales Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-26T05:00:00+01:00 – 2023-12-26T23:30:00+01:00

Fin : 2023-12-30T05:00:00+01:00 – 2023-12-30T23:30:00+01:00 Le projet « PARIS » s’intègre au projet de l’accueil jeunes à partir de deux grands axes : – Citoyenneté

– Observation et prise en compte de l’environnement

Le projet « PARIS » s'intègre au projet de l'accueil jeunes à partir de deux grands axes :
– Citoyenneté
– Observation et prise en compte de l'environnement
– Sensibiliser les jeunes à des valeurs sociales et civiques par la vie en collectivité (respect des autres, des biens, de soi, tolérance, solidarité.)
Hotel CIS PARIS Kellermann
17 Bd Kellermann, 75013 Paris

