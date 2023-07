Séjour Culturelle à Paris Hôtel CIS Paris Kellermann Paris, 17 juillet 2023, Paris.

Séjour Culturelle à Paris 17 – 21 juillet Hôtel CIS Paris Kellermann Variable selon les revenus des familles

La Fédération Léo Lagrange par son action éducative et par sa volonté d’appliquer les méthodes et valeurs de l’éducation populaire de manière universelle souhaite pleinement apporter sa contribution et son expertise au dispositif « Colos apprenantes », impulsé par le gouvernement.

Au Centre Social et Culturel Le Tempo, nous avons fait le choix de proposer un séjour de vacances de 4 nuits à Marseille en bord de mer. La région est connue pour ses sorties culturelles, richesses historiques, musées, mais également par les activités sportives que l’on peut y pratiquer.

Le séjour se déroulera du 26 au 30 juillet 2021. Il s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 16 ans. Le nombre de place étant limité à 7 participants, nous accueillerons en priorité les jeunes de notre structure, issus du quartier Chevreul-Parc de Dijon.

Tout au long de ces dernières années l’équipe du secteur jeunesse a pu déceler parmi eux, des jeunes qui ont des difficultés : scolaires, de socialisation, des troubles alimentaires, des conduites à risques, des angoisses, l’acceptation de soi, sur leur construction identitaire, des problématiques familiales, des relations avec les parents et les adultes. La majorité du public accueilli est issu de familles aux revenus très modestes.

Le projet s’inscrit dans le cadre d‘un dispositif national, porté par la Fédération Nationale Léo Lagrange, appelé « HUB ». Le dispositif consiste à labelliser les structures Léo Lagrange, qui le souhaitent, accueillant des jeunes de 11 à 15 ans et ayant une démarche pédagogique qui s’inscrit autour de six volets :

• Education aux médias ;

• Education citoyenne ;

• Découverte des métiers et de l’entreprise, en partenariat avec Boeing France,

• Découverte du territoire et de ses ressources,

• Activités sportives ;

• Animations culturelles ;

Cette démarche pédagogique est également mise en œuvre à destination des publics âgés de 16 à 25 ans au sein de notre structure.

Ce projet s’inscrit aussi dans le cadre de la fiche action « accompagnements des projets de jeunes » réalisé tout au long de l’année. Cette démarche consiste à rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs au sein de leur structure sur des projets de séjours, des évènements, des sorties, des temps d’auto financements… Elle consiste également à avoir une complémentarité éducative en s’appuyant ou en approfondissant ce que les jeunes étudient tout au long de leur année scolaire. Cela permet de développer de nouvelles compétences, comme par exemple l’utilisation de logiciels (Word, Excel), comment utiliser internet de manière efficace, comment utiliser un ordinateur (Et non un smartphone), avoir une conversation téléphonique … C’est également d’accompagner le jeune dans sa construction d’adulte en devenir et de jeune citoyen européen en lui apprenant des démarches qu’il pourra retranscrire dans son quotidien.

Hôtel CIS Paris Kellermann 17 Bd Kellermann, 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « cedric.bousseaud@leolagrange.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T06:00:00+02:00 – 2023-07-17T22:00:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

Séjour Paris

Ce projet est à l’initiative d’un groupe de jeunes entre 12 ans et 15 ans. Le groupe se compose de 4 jeunes filles et 3 garçons. Leur projet est de découvrir Paris mais également de partir en vacances dans la capitale française.