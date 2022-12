SEJOUR DECOUVERTE MONTAGNE ALLOS HOTEL « CHEZ FRANZ » Allos Catégories d’évènement: Allos

SEJOUR DECOUVERTE MONTAGNE ALLOS HOTEL « CHEZ FRANZ », 20 février 2023, Allos. SEJOUR DECOUVERTE MONTAGNE ALLOS 20 – 24 février 2023 HOTEL « CHEZ FRANZ » dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. HOTEL « CHEZ FRANZ » Le Seignus d’Allos 1500 Allos 04260 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur Participer à un séjour collectif est une expérience inoubliable et également une occasion pour

découvrir un milieu différent (la montagne), des pratiques sportives de montagne : balade en raquettes, luge,

skis, apprendre à se détacher de ses parents tout en évoluant dans un cadre sécurisé (séjour court : 5j,

connaissance de l’équipe d’animation). Ce séjour au Seignus d’Allos nous permettrait ainsi de proposer un

temps fort aux enfants, de l’ordre de l’exceptionnel.

Ce séjour aura pour objectifs de renforcer le travail sur projets mené tout au long de l’année en direction des

enfants. Il aura pour thématiques principales la découverte de l’environnement montagnard et des pratiques

sportives nouvelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-20T08:00:00+01:00

2023-02-24T21:00:00+01:00

