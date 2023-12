Colo spectacle vivant et l’eau Hotel cheyenne Coupvray, 26 décembre 2023, Coupvray.

Nous proposerons un deuxième séjour qui nous amènera à mettre en place une mini comédie musicale écrite, dansée, chantée et jouée par les enfants autour de la problématique de l’eau dans le monde. Cette colonie portera le nom d’Eg’eau, jeu de mots entre égalité et la problématique de l’eau dans le monde. Nous essayerons de proposer des ateliers en matinée mettant en lien la géographie mondiale et les problématiques sanitaires. Cette colonie s’adressa donc à un public plus grand.

Nous irons aller sur Paris pour créer ce spectacle en lien avec la fédération de l’art urbain qui nous amènerait à visiter la maison ARCANE (archivage d’oeuvres street art) et ses oeuvres autour des problématiques de l’eau entre autres au Yémen (oeuvres de Murad Subway) et nous permettrait de séjourner dans un lieu de création artistique. Nous participerons à des ateliers au sein de la cité des sciences et de l’industrie où nu parcours d’activités ludiques et pédagogiques pour comprendre les enjeux de la planète autour de la gestion de l’eau et des déchets nous sera présenté.

