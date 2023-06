Visite guidée de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté Hôtel Caristie Dijon, 17 septembre 2023, Dijon.

Visite guidée de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel Caristie Sans inscription préalable, visite du lieu exclusivement guidée (pas de visite libre), départ de la dernière visite à 17h30, durée de la visite d’environ 30 minutes.

La chambre régionale des comptes vous propose une visite guidée de l’hôtel particulier, réalisée par des magistrats et personnels de la chambre, alliant présentation du patrimoine, de son histoire et présentation des missions et travaux de l’institution.

Cet événement peut également être l’occasion, notamment pour les étudiants, de s’informer sur les métiers de magistrats financiers et de vérificateurs.

Hôtel Caristie 28-30 rue Pasteur Dijon Dijon 21000 Cordeliers Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 67 01 83 https://www.ccomptes.fr/fr/crc-bourgogne-franche-comte Hôtel particulier construit au XVIIIe siècle à l’emplacement d’une maison qui appartenait aux moines de l’Abbaye d’Auberive (fondations médiévales).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté