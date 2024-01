Valorial’Connection : « Les fermentations, sources d’innovations durables » Hotel CAPS Lamballe-Armor, jeudi 1 février 2024.

Nourrir 10 milliards de personnes en diminuant l’impact écologique de l’alimentation est un enjeu planétaire majeur pour les 30 prochaines années. Alors que la fermentation est utilisée depuis des millénaires, pourquoi est-elle aujourd’hui perçue comme une puissante source d’innovations alimentaires capable de répondre aux futurs besoins alimentaires ?

Au cours de cette journée, nous verrons que ce terme « fermentation » recouvre aujourd’hui plusieurs procédés, des plus traditionnels au plus high-tech. Et que c’est bien au pluriel qu’il faut parler de fermentations. Nous aborderons les processus microbiologiques à l’œuvre dans les fermentations traditionnelles, découvrirons la biodiversité des microbiotes d’aliments et boissons fermentés et de leurs effets sur la santé. Nous approfondirons les nouvelles technologies innovantes de la culture cellulaire et de la fermentation de précision à l’origine de nouveaux ingrédients et aliments potentiels. Nous nous questionnerons sur leurs réels bénéfices environnementaux et avec quels avantages pour les consommateurs. Au final, quelles que soient les fermentations considérées, nous verrons qu’elles sont porteuses d’un énorme potentiel d’innovation pour accompagner les transitions vers des alimentations saines, sûres et durables pour les générations futures.

En présentiel ou en distanciel, venez échanger le jeudi 1er février prochain, avec les adhérents et experts partenaires du réseau Valorial, pleinement mobilisés pour cette 1ère journée de l’année 2024.

Programme de la journée :

8h30-9h15 : Café d’accueil

9h15-9h30 : Introduction de la journée, par Fabien Le Bleis, Délégué Territorial Bretagne Occidentale, Valorial

9h30-12h35 : Présentation des sujets et incursion des différents intervenants : Yves Le Loir (Directeur de recherche, INRAE), Stéphane Chaillou (Directeur de recherche, INRAE), François Baglinière (Chargé de projets, Biotech Santé), Pierre Corre (Responsable veille et règlementation, Adria), Pierre Barrucand (Directeur de l’Unité Produits Laitiers, Actalia), Céline Laisney (Dirigeante, AlimAvenir), Thibault Loiseleux (Research Manager, Bel), Luc Castillo (Directeur R&D, Sodiaal), Marisela Arturo-Schaan (Responsable RSE et Pôle Ingrédients Naturels, Groupe)

14h30-17h : Présentation, visite et échange sur le site industriel de BIOREA, expert de la fermentation Airlift, par Olivier Chavanes, Directeur Général, Bioréa

