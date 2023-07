Hôtel Cail – Mairie du 8e arrondissement de Paris Hôtel Cail – Mairie du 8e arrondissement Paris, 16 septembre 2023, Paris.

16 et 17 septembre

Remarquable œuvre architectural du Second Empire, l’hôtel Cail en a conservé l’élégance et la richesse à travers une multitude de détails de décoration intérieure.

Marbres, riches parquets de mosaïques, dorures, plafonds ouvragés, sculptures, reliefs et mobilier Napoléon III font de cet hôtel particulier un des éléments architecturaux les plus intéressants de la capitale. Chaque salle recèle nombre de détails associés à des anecdotes tantôt originales, tantôt surprenantes qui feraient de cet endroit un véritable musée, si telle pouvait en être l’utilisation.

Ainsi, dans la salle d’attente des mariages – ancienne salle à manger – peut-on voir dans le mur la trace de l’impact d’une balle, soulignée de cette inscription : « 22, mai 1871 – 2 heures après-midi ». Trace d’impact, et trace d’histoire correspondant aux évènements de la Commune de Paris. Or, c’ est ce même jour que Jean-François Cail, bien loin de son hôtel, est décédé. Surprenante coïncidence, s’il en est…

Hôtel Cail – Mairie du 8e arrondissement 56 boulevard Malesherbes 75008 Paris

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie du 8E