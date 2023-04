Enquête « Les coins sombres de l’Hôtel Cabu » Hôtel Cabu – Musée historique et archéologique Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Enquête « Les coins sombres de l’Hôtel Cabu » Hôtel Cabu – Musée historique et archéologique, 13 mai 2023, Orléans. Enquête « Les coins sombres de l’Hôtel Cabu » Samedi 13 mai, 19h45 Hôtel Cabu – Musée historique et archéologique Inscription préalable obligatoire via la billetterie du musée. Evénement limité à 40 participants. Accès dès 19h45. Une œuvre dérobée, un gardien ligoté… Mais que s’est-il passé ? La police a retrouvé les visiteurs présents hier, et les a répartis dans le musée… mais ils ont l’air tous plus suspects les uns que autres. Aidez-nous à mener l’enquête en interrogeant les personnages et en essayant de démêler le vrai du faux.

Enquête interactive pour adultes et adolescents à partir de 12 ans, par la Cie Les Pêchus.

Nouvelle séance avec la même intrigue après le succès de 2022.

Durée 2h. L’Hôtel Cabu n’est pas accessible aux PMR. Hôtel Cabu – Musée historique et archéologique 1 square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 25 60 http://www.orleans-metropole.fr/332/le-musee-historique-et-archeologique.htm [{« type »: « link », « value »: « https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/hotel-cabu-musee-dhistoire-et-darcheologie »}] Installé dans l’hôtel Cabu, l’un des plus beaux monuments Renaissance de la ville, le musée abrite le trésor de Neuvy-en-Sullias, un ensemble exceptionnel de bronzes gaulois et gallo-romains. Le musée présente également des objets et des oeuvres évoquant l’histoire de Jeanne d’Arc et celle d’Orléans à travers les enseignes, les productions d’autrefois (images populaires,dinanderie, porcelaines) et les anciennes activités industrielles, avec une salle consacrée à la marine de Loire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:45:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©les pêchus

