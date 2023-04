Visite libre Hôtel Cabu – Musée historique et archéologique Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Visite libre Hôtel Cabu – Musée historique et archéologique, 13 mai 2023, Orléans. Visite libre Samedi 13 mai, 19h00 Hôtel Cabu – Musée historique et archéologique Attention : Une enquête théâtralisée, uniquement accessible sur réservation préalable auprès du Musée, aura lieu de 20h à 22h, en parallèle de la visite libre. L’entrée au musée n’inclut pas la participation à cette animation. Les collections du musée d’Histoire et d’Archéologie rassemblent des oeuvres et objets en lien avec l’histoire d’Orléans et de ses environs. Hôtel Cabu – Musée historique et archéologique 1 square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 25 60 http://www.orleans-metropole.fr/332/le-musee-historique-et-archeologique.htm Installé dans l’hôtel Cabu, l’un des plus beaux monuments Renaissance de la ville, le musée abrite le trésor de Neuvy-en-Sullias, un ensemble exceptionnel de bronzes gaulois et gallo-romains. Le musée présente également des objets et des oeuvres évoquant l’histoire de Jeanne d’Arc et celle d’Orléans à travers les enseignes, les productions d’autrefois (images populaires,dinanderie, porcelaines) et les anciennes activités industrielles, avec une salle consacrée à la marine de Loire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

