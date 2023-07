Visite flash / Exposition « Richesses archéologiques » Hôtel Cabu – Musée historique et archéologique d’Orléans Orléans, 16 septembre 2023, Orléans.

Visite flash / Exposition « Richesses archéologiques » 16 et 17 septembre Hôtel Cabu – Musée historique et archéologique d’Orléans

En compagnie d’une médiatrice, découvrez la nouvelle exposition temporaire mettant en lumière une sélection d’objets sortis des réserves provenant de l’Italie, de la Grèce et de l’Egypte antiques. Leurs formes et leurs usages nous renseignent sur les pratiques passées et attestent de la richesse des collections orléanaises.

Durée : environ 20min

Hôtel Cabu – Musée historique et archéologique d’Orléans Square Abbé-Desnoyers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 25 60 Installées depuis 1862, les collections historiques et archéologiques de la ville sont présentées dans un magnifique hôtel de style Renaissance construit vers 1550 pour Philippe Cabu, avocat au Châtelet d’Orléans. Incendié en 1940 et restauré après la guerre, le bâtiment a été réaménagé entre 1960 et 1965. Il présente également des objets et des œuvres évoquant l’histoire de Jeanne d’Arc et celle d’Orléans à travers les enseignes, les productions d’autrefois (images populaires, dinanderie, porcelaines) et les anciennes activités industrielles, avec une salle consacrée à la marine de Loire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

