Le récolement : un métier méconnu des musées au plus près des collections. Samedi 16 septembre, 15h00, 16h00 Hôtel Cabu – Musée historique et archéologique d’Orléans

Vérifier sur place et sur pièce l’état et l’intégrité des collections, dans les réserves ou déposées dans d’autres musées, constater leur état, s’assurer de leur présence sur inventaire et leur créer des conditions de conservation idéales … voici les missions de notre équipe de récoleuses. Découvrez tout ce qui se passe en coulisses grâce à l’une de nos agents du musée d’Histoire et d’Archéologie !

Durée : environ 20min – Sans réservation

Hôtel Cabu – Musée historique et archéologique d’Orléans Square Abbé-Desnoyers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 25 60 Installées depuis 1862, les collections historiques et archéologiques de la ville sont présentées dans un magnifique hôtel de style Renaissance construit vers 1550 pour Philippe Cabu, avocat au Châtelet d’Orléans. Incendié en 1940 et restauré après la guerre, le bâtiment a été réaménagé entre 1960 et 1965. Il présente également des objets et des œuvres évoquant l’histoire de Jeanne d’Arc et celle d’Orléans à travers les enseignes, les productions d’autrefois (images populaires, dinanderie, porcelaines) et les anciennes activités industrielles, avec une salle consacrée à la marine de Loire.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

