ATELIER JEUNE PUBLIC / Les animaux fantastiques Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans ATELIER JEUNE PUBLIC / Les animaux fantastiques Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans, 6 mars 2024, Orléans. ATELIER JEUNE PUBLIC / Les animaux fantastiques Mercredi 6 mars 2024, 15h00 Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T15:00:00+01:00 – 2024-03-06T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-06T15:00:00+01:00 – 2024-03-06T16:30:00+01:00 ATELIER JEUNE PUBLIC / Les animaux fantastiques Partons à la découverte d’êtres et d’animaux fantastiques. Laissez-vous conter leurs histoires puis créez votre basilic ! Mercredi 6 mars à 15h Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2335043407310400184 »}] atelier autonomie Emma Mouton / Musées d’Orléans Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Code postal 45000 Lieu Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie Adresse 1 square Abbé Desnoyers Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie Orléans Latitude 47.90101 Longitude 1.904963 latitude longitude 47.90101;1.904963

Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/