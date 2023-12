VISITES FLASH / RDV avec une œuvre Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans VISITES FLASH / RDV avec une œuvre Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans, 14 janvier 2024, Orléans. VISITES FLASH / RDV avec une œuvre 14 janvier – 3 mars 2024, les dimanches Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-14T15:00:00+01:00 – 2024-01-14T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-03T16:00:00+01:00 – 2024-03-03T16:30:00+01:00 VISITES FLASH / RDV avec une œuvre Plongez un peu plus dans l’histoire orléanaise grâce à des visites thématiques autour des collections du musée d’Histoire et d’Archéologie. Le Gisant

Dimanche 14 janvier à 15h et 16h Le Trésor de Neuvy-en-Sullias : les figures animales

Dimanche 4 février à 15h et 16h Le Basilic de Germigny-des-prés et autres animaux fantastiques

Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

