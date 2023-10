VISITES FLASH / RDV avec une œuvre Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans VISITES FLASH / RDV avec une œuvre Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans, 3 décembre 2023, Orléans. VISITES FLASH / RDV avec une œuvre Dimanche 3 décembre, 15h00, 16h00 Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie VISITES FLASH / RDV avec une œuvre Découvrez une œuvre qui fait l’actualité : nouvellement accrochée, acquise, restaurée… Vous serez les premiers à mieux la connaître ! Plongez dans l’histoire orléanaise et découvrez le magistral manteau de cheminée sculpté du XVIe siècle. Inspiré des décors du château de Fontainebleau, il illustre l’épopée de Clélie. Dimanche 3 décembre à 15h et à 16h : Clélie passant le Tibre Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T15:30:00+01:00

2023-12-03T16:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:30:00+01:00 visite visites @ MBA Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie Adresse 1 square Abbé Desnoyers Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie Orléans latitude longitude 47.90101;1.904963

Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/