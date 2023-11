VISITES THÉMATIQUES / Vivre, prier, commercer, mourir à Orléans durant l’Antiquité Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans, 19 novembre 2023, Orléans.

De nombreuses traces des Gaulois et Gallo-Romains de Cenabum sont visibles dans la ville. Elles témoignent de leurs croyances, qui ont pour cadre le sanctuaire de la Fontaine de l’Etuvée ainsi que dans les nécropoles où se déroulent les pratiques funéraires (antiques). La question de la divinité tutélaire de la Cenabum romaine peut être posée, de même que celle de l’énigmatique trésor de Neuvy-en-Sullias conservé au musée.

Visite réalisée en partenariat avec Ville d’Art et d’Histoire et le pôle d’archéologie de la Mairie d’Orléans. Places limitées, inscriptions, tarifs et lieu de RDV via l’Office du Tourisme.

Dimanches 19 novembre, 26 novembre et 3 décembre à 15h

Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-accueil »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T16:00:00+01:00

2023-12-03T15:00:00+01:00 – 2023-12-03T16:00:00+01:00

