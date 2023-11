ATELIER EN AUTONOMIE / Collection 2.0 Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans ATELIER EN AUTONOMIE / Collection 2.0 Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans, 8 novembre 2023, Orléans. ATELIER EN AUTONOMIE / Collection 2.0 8 novembre – 31 décembre Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Entrée libre, ouvert à tous ATELIER EN AUTONOMIE / Collection 2.0 À vos crayons ! Et si nous transformions certains objets très anciens en artefacts modernes et contemporains ? Amusez-vous à réinvestir les œuvres du musée grâce à un petit atelier en autonomie accessible à tous, enfants comme adultes !

Atelier en autonomie – Disponible sur place et ouvert à tous. Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T13:00:00+01:00 – 2023-11-08T18:00:00+01:00

Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie
1 square Abbé Desnoyers
Orléans 45000
Loiret
Centre-Val de Loire

