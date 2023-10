EXPOSITION / AMNESIA d’Anne et Patrick Poirier Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans, 3 octobre 2023, Orléans.

EXPOSITION / AMNESIA d’Anne et Patrick Poirier 3 octobre – 3 décembre Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie

EXPOSITION / AMNESIA d’Anne et Patrick Poirier

Du 3 octobre au 3 décembre

Archéologue et architecte, tels qu’ils se définissent, Anne et Patrick Poirier explorent depuis les années 1960 l’archéologie de la mémoire à travers des installations comme AMNESIA, qu’ils viennent d’offrir au musée des Beaux-Arts d’Orléans. En contrepoint de la commande publique qui leur a été passée pour le Parc Pasteur, la Table du banquet. Hommage à Madeleine et Jean Zay, qui sera installée à partir de novembre 2023, AMNESIA rappelle la fragilité de la culture, leitmotiv du travail du binôme qui se projette ici en archéologues du troisième millénaire. De la catastrophe climatique qui a dévasté la Terre, seul demeure le bunker d’AMNESIA, dans lequel le visiteur est invité à se plonger pour retrouver le savoir humain classifié des siècles plus tôt. Écho au travail des musées, dont l’une des principales missions est de transmettre aux générations futures les artefacts sélectionnés et catalogués comme vestiges pour le futur, cette installation rappelle le passé douloureux d’Orléans et de l’Hôtel Cabu, dont les collections ont été détruites dans l’incendie de 1940, puis reconstituées après la guerre par les vestiges d’une Orléans détruite. La cheminée de la Renaissance, sortie des décombres, sera restaurée en 2024, rappelant le long travail de mémoire que permettent les objets, et qui est au cœur de l’œuvre d’Anne et Patrick Poirier.

Anne et Patrick Poirier (nés en 1941 et 1942), AMNESIA, 2007-2008, don des artistes au musée des Beaux-Arts d’Orléans en septembre 2023

Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1 square Abbé Desnoyers Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T13:00:00+02:00 – 2023-10-03T18:00:00+02:00

2023-12-03T13:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

exposition ville