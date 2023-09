Cet évènement est passé Dispositif de réalité virtuelle à l’hôtel Cabu Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

20 – 24 septembre

L'Hôtel Cabu – musée d'Histoire et d'Archéologie vous emmène sur la Loire ! Embarquez avec le marinier Eustache dans un nouveau dispositif immersif pour tout découvrir de l'essor économique de la Loire. Les deux bornes de réalité virtuelle vous entraînent dans la vie trépidante du fleuve le plus long de France aux XVIIIe et XIXe siècles. À travers trois épisodes, partez à la découverte de la marine de Loire, des vinaigreries et du développement architectural d'Orléans. Tout public, enfants à partir de 9 ans.

Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie
1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans
Orléans 45000 Loiret
Centre-Val de Loire

2023-09-20T10:00:00+02:00 – 2023-09-20T13:00:00+02:00

2023-09-20T10:00:00+02:00 – 2023-09-20T13:00:00+02:00
2023-09-24T14:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

