Orléans JEP 23 / RENCONTRE / Les secrets d’une cheminée Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans, 17 septembre 2023, Orléans. JEP 23 / RENCONTRE / Les secrets d’une cheminée Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00 Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie JEP 23 / RENCONTRE / Les secrets d’une cheminée La cheminée Renaissance de l’Hôtel Cabu sera bientôt en restauration ! Après avoir subi d’importants dommages lors de la Seconde Guerre mondiale, cette cheminée va pouvoir renaître grâce à l’intervention de restaurateurs. Les journées du patrimoine sont l’occasion de vous livrer tous ses secrets ! Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

visite hôtel – DR

