JEP 23/ VISITE FLASH / Exposition « Richesses archéologiques » Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans JEP 23/ VISITE FLASH / Exposition « Richesses archéologiques » Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. JEP 23/ VISITE FLASH / Exposition « Richesses archéologiques » 16 et 17 septembre Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie JEP 23/ VISITE FLASH / Exposition « Richesses archéologiques » En compagnie d’une médiatrice, découvrez une sélection d’objets archéologiques, provenant d’Italie, de Grèce et d’Egypte, sortis des réserves le temps de l’exposition. Leurs formes et leurs usages nous renseignent sur les pratiques passées et attestent de la richesse des collections orléanaises.

Durée : environ 20 min Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 exposition journées Hotel Cabu Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie Adresse 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie Orléans latitude longitude 47.900998;1.904813

Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/