JEP 23 / VISITE / Pratiques et objets autour de la Loire, d’hier à aujourd’hui Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans JEP 23 / VISITE / Pratiques et objets autour de la Loire, d’hier à aujourd’hui Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. JEP 23 / VISITE / Pratiques et objets autour de la Loire, d’hier à aujourd’hui 16 et 17 septembre Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Sans réservation JEP 23 / VISITE / Pratiques et objets autour de la Loire, d’hier à aujourd’hui Conserver une bouteille de vinaigre ou des maquettes de bateaux dans un musée ? L’Histoire se construit au fil du temps et ce qui est présent deviendra passé, de même que les pratiques anciennes sont parfois réinvesties aujourd’hui. Une médiatrice vous présente quelques objets ethnographiques des collections qui trouvent écho encore aujourd’hui dans notre quotidien !

Durée : environ 20 min Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T17:15:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00 journées patrimoine Hôtel Cabu Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie Adresse 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie Orléans latitude longitude 47.900998;1.904813

Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/