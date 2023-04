NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES / Visites Flash à l’Hôtel Cabu Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES / Visites Flash à l’Hôtel Cabu Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie, 13 mai 2023, Orléans. NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES / Visites Flash à l’Hôtel Cabu Samedi 13 mai, 22h00 Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Entrée libre, gratuit Connaissez-vous les enseignes médiévales, le trésor gallo-romain de Neuvy-en-Sullias, le métier de marinier ? Rejoignez notre guide pour une visite en format court qui propose de zoomer sur des oeuvres du musée d’histoire et d’archéologie d’Orléans ! (durée 20 minutes) L’Hôtel Cabu n’est pas accessible aux PMR. Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

