Inclus dans le billet d’entrée des musées (entrée gratuite le 1er dimanche du mois) Avec Jeux, Histoire, Patrimoine

Venez participer à une nouvelle partie de jeu de rôle au musée d’histoire et d’archéologie d’Orléans. Avec « La Forêt Maudite », conçu autour du Trésor de Neuvy-en-Sullias, vous serez plongés en plein cœur de l’époque gauloise. Aventuriers et aventurières devront faire face à une étrange malédiction qui ronge les terres des Carnutes… Dimanche 2 avril à 14h Uniquement pour les 13-18 ans.

Inclus dans le billet d’entrée des musées (entrée gratuite le 1er dimanche du mois). Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

