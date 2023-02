WEEK-END TÉLÉRAMA / Visites flash de l’exposition Gabriel Rabigot (1753-1834) à l’Hôtel Cabu Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Inclus dans le billet d’entrée et le pass musées, gratuit pour le pass Télérama, sans réservation WEEK-END TÉLÉRAMA / Visites flash de l’exposition Gabriel Rabigot (1753-1834) à l’Hôtel Cabu À l’occasion du week-end Télérama, le musée des Beaux-Arts et l’Hôtel Cabu proposent plusieurs visites exceptionnelles, sans réservation préalable (dans la limite des places disponibles) ! Visites flash de l’exposition Gabriel Rabigot (1753-1834)

Peintures et dessins témoignent de l’activité de Gabriel Rabigot à Orléans, successeur de Jean Bardin à l’école de dessin, et constituent des témoignages sans équivalent de la topographie et de l’activité économique de la ville jusqu’à la monarchie de Juillet. Samedi 18 mars à 10h30, 11h15, 12h (durée 20 min.) Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T09:30:00+00:00 – 2023-03-18T11:20:00+00:00

