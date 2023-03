VISITES EN FAMILLE / La marine de Loire Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

VISITES EN FAMILLE / La marine de Loire
Dimanche 12 mars, 16h00
Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie
Sans réservation préalable pour les adultes. Inclus dans le billet d'entrée des musées.

Venez en famille découvrir l’histoire de la marine de Loire. La visite aborde les conditions de navigation en Loire, les différents bateaux, les marchandises produites à Orléans et celles transportées sur le fleuve… Un voyage sur la Loire sous forme d’un jeu-plateau clôt l’animation. Dimanche 12 mars à 16h Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2024839039580400186 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

