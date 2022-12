VISITES INSOLITES / Dans l’intimité d’une œuvre Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Inclus dans le billet d’entrée des musées et dans le pass musées

Retrouvez l’un des conservateurs des musées pour une rencontre privilégiée avec l’une des œuvres des collections. Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire VISITE INSOLITE / « Dans l’intimité d’une œuvre » Retrouvez l’un des conservateurs des musées pour une rencontre privilégiée avec l’une des œuvres des collections. Histoire, technique, auteur et anecdotes…vous saurez tout sur l’œuvre choisie par l’équipe ! Cadre de huit médaillons d’Auguste Préault (1863)

par Olivia Voisin, directrice des musées d’Orléans et conservatrice du musée des Beaux-Arts Jeudi 26 janvier à 18h30 « La Naissance de la Vierge », de Jacob Negreti dit Palma Giovane

par Corentin Dury, conservateur des collections anciennes du musée des Beaux-Arts d’Orléans Jeudi 23 février à 18h30 Jauge limitée à 15 personnes.

