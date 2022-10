VISITE INSOLITE / « Dans l’intimité d’une œuvre » Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

VISITE INSOLITE / « Dans l’intimité d’une œuvre » Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie, 3 décembre 2022, Orléans. VISITE INSOLITE / « Dans l’intimité d’une œuvre » Samedi 3 décembre, 16h00 Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie

Visites incluses dans le billet d’entrée des musées

Retrouvez l’un des conservateurs des musées pour une rencontre privilégiée avec l’une des œuvres des collections. Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-produits »}, {« link »: « mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr »}] VISITE INSOLITE / « Dans l’intimité d’une œuvre » Retrouvez l’un des conservateurs des musées pour une rencontre privilégiée avec l’une des œuvres des collections. Histoire, technique, auteur et anecdotes…vous saurez tout sur l’œuvre choisie par l’équipe ! Saint Nicolas Samedi 03/12 à 16h Visites incluses dans le billet d’entrée des musées

Réservation possible sur https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/musees-produits

Par mail à reservationmusee@orleans-metropole.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T16:00:00+01:00

2022-12-03T17:00:00+01:00 @ Hôtel Cabu

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie Adresse 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie Orléans Departement Loiret

Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

VISITE INSOLITE / « Dans l’intimité d’une œuvre » Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 2022-12-03 was last modified: by VISITE INSOLITE / « Dans l’intimité d’une œuvre » Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Hôtel Cabu, Musée d'Histoire et d'Archéologie 3 décembre 2022 Hôtel Cabu Musée d'Histoire et d'Archéologie Orléans orléans

Orléans Loiret