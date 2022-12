EXPOSITION / Gabriel Rabigot (1753-1834), un paysagiste pour l’École de dessin d’Orléans Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Tarif plein : 6 euros / Tarif réduit : 3 euros / Gratuit avec le Pass musées

L'Hôtel Cabu présente du 3 décembre 2022 au 30 avril 2023 le prolongement de l'exposition Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré présentée au musée des Beaux-Arts : Gabriel Rabigot (1753-1834).

>>> Du 3 décembre 2022 au 30 avril 2023 L’Hôtel Cabu présente du 3 décembre 2022 au 30 avril 2023 le prolongement de l’exposition Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré présentée au musée des Beaux-Arts : Gabriel Rabigot (1753-1834), un paysagiste pour l’École de dessin d’Orléans. Jean Bardin laisse à sa mort en 1809 une École gratuite de dessin tournée vers le siècle naissant. L’architecte Pagot, qui fut son élève, lui succède à la tête de l’institution dont il a construit le nouveau bâtiment inauguré en 1807, près de l’actuelle École Supérieure d’Art et de Design (détruit en 1980). Jacques Salmon le seconde comme professeur-adjoint avant d’être remplacé en 1814 par Gabriel Rabigot. Ce paysagiste originaire de Paris, âgé de soixante ans, vit sans doute déjà dans les environs d’Orléans, où son pinceau en quête de vues pittoresques l’a peut-être guidé après quelques années dans l’Oise. En 1812, son grand Autoportrait à Crépy-en-Valois (Orléans, musée des Beaux-Arts) marque au Salon une ambition qu’il prolonge à Orléans, au service des élèves autant que des sites du territoire. Ses huiles sur toile et ses dessins dressent aujourd’hui un panorama d’une Orléans disparue, qu’il capture jusqu’à sa mort en 1834. Sa complicité avec Gaspard de Bizemont en fait un allié dans le projet de ce dernier de fonder un grand musée à Orléans. En 1823, le musée est créé par arrêté municipal, avant d’ouvrir le 4 novembre 1825. Il conserve aujourd’hui, entre le musée des Beaux-Arts et l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie, une grande partie de l’œuvre connu de Gabriel Rabigot, présenté dans cet accrochage qui prolonge l’exposition Jean Bardin (1732-1809), le feu sacré au musée des Beaux-Arts.

