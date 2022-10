VISITES FLASH / Histoire d’une toue, d’un pont et d’un tonneau – retour sur la Marine de Loire à Orléans Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Découvrez trois objets et œuvres emblématiques des collections du musée d’Histoire et d’Archéologie. Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire VISITES FLASH / Histoire d’une toue, d’un pont et d’un tonneau – retour sur la Marine de Loire à Orléans Découvrez trois objets et œuvres emblématiques des collections du musée d’Histoire et d’Archéologie, avant de les retrouver dans un tout nouveau dispositif de réalité virtuelle proposé sur votre parcours de visite. Samedi 19/11 à 16h Durée : 20 min environ Sans réservation. Inclus dans le billet d’entrée des musées.

