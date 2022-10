JEUNE PUBLIC / « Le Musée dont vous êtes le héros ! » (7-10 ans) Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Créez un héros et vivez une aventure unique dans le musée d’histoire et d’archéologie d’Orléans ! Hôtel Cabu, Musée d’Histoire et d’Archéologie 1, square Abbé Desnoyers 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:reservationmusee@orleans-metropole.fr »}] JEUNE PUBLIC / « Le Musée dont vous êtes le héros ! » (7-10 ans) Créez un héros et vivez une aventure unique dans le musée d’histoire et d’archéologie d’Orléans ! Quelle créature a ensorcelé les habitants de Cenabum et qui osera défier ce monstre ? Caché dans les salles du musée, il vous faudra le découvrir… Vous serez alors maître de votre destin et chacun de vos choix vous entraînera dans une aventure et desénigmes à résoudre ! Jeudi 3 novembre à 15h

Dimanche 6 novembre à 15h Gratuit pour les enfants

Réservation sur billetterie.orleans-metropole.fr ou par mail à reservationmusee@orleans-metropole.fr

