Aurélie Tropez South Quintet Hôtel C2 Marseille, mercredi 31 janvier 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-31T20:00:00+01:00 – 2024-01-31T22:30:00+01:00

Soliste internationale, Aurélie Tropez débute la clarinette dès son tout jeune âge, puis obtient une médaille d’or en saxophone classique ainsi qu’en musique de chambre au Conservatoire de Nice.

Sa carrière de clarinettiste l’oriente vers le monde du jazz à travers lequel elle évolue en partageant la scène avec de grands artistes tels que : Rhoda Scott, Sansaverino, Jean-Luc Ponty, John Surnam, Maxim Saury, Claude Luter, ..

Sa virtuosité, sa sonorité à la fois étincelante et veloutée, son sens du swing, inspirés des grands maîtres de la clarinette lui valent de faire partie de l’élite du jazz sur les grandes scènes nationales ainsi qu’à l’étranger.

Une musique joyeuse et festive aux couleurs variées ; jazz de la Nouvelle Orléans, Swing, en passant par le Choro brésilien et la musique caribéenne.

Les artistes :

Aurélie TROPEZ : clarinette / vocal

Jean-Pierre GIRAUD : sax soprano / vocal

Alexis LAMBERT : accordéon / banjo / vocal

Jean-Marcel TROPEZ : soubassophone

Tony BRAYER : batterie

Concert sur la scène du C2 le mercredi 31 janvier 2024.

Places assises limitées, sur réservation uniquement. Entrée libre pour les places debout.

Les places assises sont obligatoirement soumises à restauration.

Restauration sur place à partir de 19h.

