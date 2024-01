Cad Deluxe Hôtel C2 Marseille, mercredi 24 janvier 2024.

Début : 2024-01-24T20:00:00+01:00 – 2024-01-24T22:30:00+01:00

Après de nombreuses années à Paris où elle a fait une carrière de comédienne, pianiste et chanteuse, Anne Cadilhac est de retour dans le sud où elle retrouve les musiciens avec lesquels elle avait une grande complicité qu’elle retrouve instantanément !

Elle présente un répertoire entre classiques du jazz et chansons françaises qu’elle va partager avec le contrebassiste Jean Paul Artero et le batteur Bernard Cesari!

Toujours aussi pétillante et dynamique, Anne Cadilhac vous emmène dans son univers d’actrice et musicienne qu’elle veut toujours pleine d’humour et de joie de vivre.

Les artistes :

Anne CADILHAC : Piano / vocal

Jean-paul ARTERO : contrebasse

Bernard CESARI : batterie

Rendez vous dans le grand salon du C2 le mercredi 24 janvier 2024 à partir de 20h.

Places assises limitées, sur réservation uniquement. Entrée libre pour les places debout.

Les places assises sont obligatoirement soumises à restauration.

Restauration sur place à partir de 19h.

